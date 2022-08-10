Невероятная форма и сила украинца: Усик показал, как готовится к бою с Джошуа – видео тренировки

Уже в этом августе состоится реванш Александра Усика против Энтони Джошуа. Украинский боксер еще раз показал, как он готовится к поединку.

Усик в отличной форме перед реваншем из Джошуа

Александр поделился эффектным видео работы с грушей, где можно оценить и скорость боксера, и мощность его ударов.

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Ранее промоутер украинского Александр Красюк рассказывал, что Усик тренировался к реваншу в Дубае. Поскольку поединок будет в Саудовской Аравии, то команда боксера решила выбрать место для подготовки, которое будет похоже на климатические условия во время самого поединка. До этого Александр находился в Праге.

Видео по тренировкам Усика

Усик уже не в первый раз демонстрирует свою подготовку болельщикам. Недавно в сети появилось видео по тренировкам боксера.

Однако подготовка украинца достаточно разноплановая. Усик также играет в теннис перед реваншем из Джошуа, правда несколько необычный – с нестандартным мячом.

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