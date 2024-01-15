Нырнул в бочку со льдом: Усик в экстремальных условиях готовится к битве с Фьюри – видео

Украинский боксер Александр Усик настойчиво готовится к самому важному поединку в карьере. Ради победы чемпиону приходится выдерживать тяжелые испытания.

До "боя века" остается чуть больше месяца. Тренировочный лагерь Александра Усика проходит в условиях полной секретности. Лишь иногда боксер делится свежими видео.

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Чемпион мира опубликовал ролик, как он залез в бочку со льдом. Подпись к видео сообщает, что температура воды составляет всего +5 градусов. Несмотря на такой жуткий холод, Усик мужественно проходит процедуру.

Усик погрузился в бочку со льдом: смотрите видео

Для чего спортсмены принимают ледяные ванны

Терапия льдом широко используется спортсменами для восстановления после нагрузки. Согласно исследованиям такая процедура снижает влияние молочной кислоты, укрепляет иммунитет, быстро возвращает мышцы к тонусу.