Поклонники бокса с нетерпением ждут 17 февраля, когда состоится бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик разделит ринг с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
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Усик обратился к Фьюри за месяц до боя
За месяц до боя Александр Усик в сторис сделал очередной анонс поединка, который многие окрестили "боем века". Также 36-летний украинец не упустил возможности обратиться к своему грозному сопернику.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Скоро увидимся, Фьюри,
– написал Усик.
В предыдущем поединке Александр Усик 26 августа 2023 года победил британского боксера Даниэля Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокаут.