Поклонники бокса с нетерпением ждут 17 февраля, когда состоится бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик разделит ринг с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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Усик обратился к Фьюри за месяц до боя

За месяц до боя Александр Усик в сторис сделал очередной анонс поединка, который многие окрестили "боем века". Также 36-летний украинец не упустил возможности обратиться к своему грозному сопернику.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Скоро увидимся, Фьюри,

– написал Усик.

В предыдущем поединке Александр Усик 26 августа 2023 года победил британского боксера Даниэля Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокаут.

Следует знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.