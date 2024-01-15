До "боя века" остается чуть больше месяца. Тренировочный лагерь Александра Усика проходит в условиях полной секретности. Лишь иногда боксер делится свежими видео.
Читайте также "Скоро увидимся, Фьюри": Усик анонсировал бой века в хевивейте
Чемпион мира опубликовал ролик, как он залез в бочку со льдом. Подпись к видео сообщает, что температура воды составляет всего +5 градусов. Несмотря на такой жуткий холод, Усик мужественно проходит процедуру.
Усик погрузился в бочку со льдом: смотрите видео
Для чего спортсмены принимают ледяные ванны
Терапия льдом широко используется спортсменами для восстановления после нагрузки. Согласно исследованиям такая процедура снижает влияние молочной кислоты, укрепляет иммунитет, быстро возвращает мышцы к тонусу.
- Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. В начале января стартовала продажа билетов на грандиозный вечер бокса.
- Ранее мы сообщали, что спарринг-партнером Усика будет известен супертяжеловес, который по габаритам превосходит "Цыганского короля".