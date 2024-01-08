Чуть больше месяца, 17 февраля, пройдет самый большой боксерский поединок за долгое время. Украинец Александр Усик выйдет в ринг против британца Тайсона Фьюри.
По теме Шансы 50 на 50: Джо Джойс не видит фаворита в бою Усик – Фьюри
Соперники определят между собой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на площадке "Kingdom Arena", вмещающей до 26 тысяч зрителей. Тем временем стартовала продажа билетов на бой между Усиком и Фьюри.
В настоящее время реализуются пропуска в семи ценовых категориях. Самый дешевый билет стоит около 713 гривен, в то время как самый дорогой – более 15 тысяч. Приобрести их можно на сайте Webook.
|КАТЕГОРИЯ
|ЦЕНА (риалы)
|ЦЕНА (гривны)
|G5
|70
|713
|G4
|100
|1019
|G2
|175
|1784
|G1
|200
|2038
|Gold
|500
|5097
|Platinum
|1000
|10194
|Diamond
|1500
|15291
Читайте также Прогноз, базирующийся на опыте: Джошуа назвал фаворита супербитвы Усик – Фьюри
Напомним, что Александр Усик является обладателем поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Их он завоевал в бою с Энтони Джошуа в 2021-м. а позже защитил в поединках против того же AJ и Даниэля Дюбуа.
Тайсону Фьюри же принадлежит пояс WBC. "Цыганский король" еще не проигрывал в своей профессиональной карьере - 34 победы в 35 встречах при одной ничьей. Впрочем, у Усика статистика более идеальна – 21 победа в 21-м бою.