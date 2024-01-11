Одним из спарринг-партнеров Александра Усика является боксер супертяжелого веса Руанн Виссер. Южноафриканец имеет значительный опыт сотрудничества с известными боксерами.

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Видео из тренировочного лагеря украинского чемпиона Виссер опубликовал в своем инстаграмме. Боксер сообщил, что получил экипировку и присоединился к команде Усика в Испании.

"Кэмп Усика в Испании", – сообщил Виссер.

Виссер показал свою экипировку: видео

Что известно о спарринге-партнере Усике

Руанн Виссер своими антропометрическими данными напоминает "Цыганского короля". Рост представителя ЮАР составляет 207 сантиметров, а Фьюри – 206 сантиметров.

На боксерском ринге Виссер одержал 13 побед, в том числе 12 нокаутом. Два поединка завершились поражениями южноафриканца. В последний раз Руанн выходил на ринг в октябре 2019 против мексиканца Мисаэля Санчеса, которому уступил.

Виссер спарринговал с Владимиром Кличко, а также Фрэнсиссом Нганну во время подготовки к бою с Фьюри. Поэтому его опыт пригодится Александру Усику.

Виссер спарринговал с Владимиром Кличко / instagram.com/ruannvisser

К слову. Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Победитель битвы получит звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.