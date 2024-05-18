17 мая состоялась официальная церемония взвешивания накануне боя Усик – Фьюри. Это мероприятие стало последним официальным перед "боем века".

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Вес Усика меньше, чем объявили на церемонии

Изначально согласно официальной информации при взвешивании украинца вес составлял 105,9 килограмм, что стало рекордным в его карьере.

Однако впоследствии выяснилось, что эта информация неправильная и вес Усика перед боем составляет 101,2 килограмма. И эта цифра все еще является рекордной в карьере Усика.

Важно! Вес Тайсона Фьюри на официальной церемонии взвешивания показал 118,8 килограмм.

Напомним, что бой за абсолют Усик – Фьюри состоится в Эр-Рияде в ночь с 18 на 19 мая. Победитель получит все четыре основных титула хевивейта и станет абсолютным чемпионом.