17 травня відбулась офіційна церемонія зважування на передодні бою Усик – Ф'юрі. Цей захід став останнім офіційним перед "боєм століття".

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Вага Усика менша, ніж оголосили на церемонії

Спочатку згідно з офіційної інформації при зважуванні українця вага становила 105,9 кілограм, що стала рекордною в його кар'єрі.

Однак згодом з'ясувалося, що ця інформація неправильна і вага Усика перед боєм становить 101,2 кілограма. І ця цифра все ще є рекордною в кар'єрі Усика.

Важливо! Вага Тайсона Ф'юрі на офіційній церемонії зважування показала 118,8 кілограм.

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді у ніч з 18 на 19 травня. Переможець здобуде усі чотири основні титули хевівейту та стане абсолютним чемпіоном.