Традиционная процедура взвешивания боксеров стала последним официальным мероприятием перед "боем века". Также должна была состояться битва взглядов, пишет 24 Канал.

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Рекордный вес Усика

Весы под Александром Усиком показали 105,9 килограмма. Это рекордный вес украинского чемпиона в его карьере.

Вес Тайсона Фьюри накануне завтрашнего боя составил 118,8 килограмма. Таким образом "Цыганский король" оказался тяжелее украинца на 12,9 килограмма.

После этого непобежденные боксеры должны были провести последнюю дуэль взглядов. Однако снова Фьюри начал чудить. Британец не смог выдержать напряжения и начал потасовку.

Фьюри устроил потасовку на дуэли взглядов: смотрите видео

Кстати, накануне боксеры провели пресс-конференцию. Тогда эксцентричный британец тоже устроил клоунаду и отказался смотреть в глаза Усику.

Напомним, что бой за абсолют Усик – Фьюри состоится в Эр-Рияде 18 мая. Победитель получит все четыре основных титула хевивейта и станет абсолютным чемпионом.