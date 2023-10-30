Усик напомнил Фьюри о бое 23 декабря: что ответил "Цыганский король" – видео

После неубедительной победы Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну снова встал вопрос о дате боя за абсолют. Александр Усик по этому поводу обратился к "Жадному пузу".

После завершения коммерческого поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну организаторы должны были объявить официальную дату боя за абсолют. Однако этого не произошло.

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Команда "Жадного пуза" сразу заговорила о переносе боя на более поздние сроки, хотя раньше настаивали на дате, прописанной в контракте.

Александр Усик записал видео, в котором напомнил Тайсону Фьюри о бое 23 декабря.

Эй, жадный. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов к 23 декабря. А ты готов?

– сказал украинский чемпион.

Усик обратился к Фьюри: смотрите видео

Тайсон Фьюри оперативно ответил украинцу.

Ты получишь следующим, – написал Фьюри.

Фьюри пригрозил Усику / instagram.com/tysonfury

Похоже, что Фьюри пришел в себя после нокдауна Нганну, если снова перешел к угрозам. Однако форсировать события "Циганский король" не торопится.