Після завершення комерційного поєдинку Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну організатори мали оголосити офіційну дату бою за абсолют. Проте цього не відбулося.

До теми Забув, коли бій з Усиком: після нокдауну від Нганну Ф'юрі має проблеми з пам'яттю

Команда "Жадібного пуза" одразу заговорила про перенесення бою на пізніші терміни, хоча раніше наполягали на даті, яка прописана в контракті.

Олександр Усик записав відео, в якому нагадав Тайсону Ф’юрі про бій 23 грудня.

Агов, жадібний. Мій друг, Тайсон Ф’юрі. Я готовий на 23 грудня. А ти готовий?,

– сказав український чемпіон.

Усик звернувся до Ф'юрі: дивіться відео

Тайсон Ф'юрі оперативно відповів українцю.

Ти отримаєш наступним, – написав Ф’юрі.

Ф'юрі пригрозив Усику / instagram.com/tysonfury

Схоже на те, що Ф'юрі отямився після нокдауну Нганну, якщо знову перейшов до погроз. Проте форсувати події "Циганський король" не поспішає.