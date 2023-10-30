После завершения коммерческого поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну организаторы должны были объявить официальную дату боя за абсолют. Однако этого не произошло.
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Команда "Жадного пуза" сразу заговорила о переносе боя на более поздние сроки, хотя раньше настаивали на дате, прописанной в контракте.
Александр Усик записал видео, в котором напомнил Тайсону Фьюри о бое 23 декабря.
Эй, жадный. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов к 23 декабря. А ты готов?
– сказал украинский чемпион.
Усик обратился к Фьюри: смотрите видео
Тайсон Фьюри оперативно ответил украинцу.
- Ты получишь следующим, – написал Фьюри.
Фьюри пригрозил Усику / instagram.com/tysonfury
Похоже, что Фьюри пришел в себя после нокдауна Нганну, если снова перешел к угрозам. Однако форсировать события "Циганский король" не торопится.