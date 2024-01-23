Руководитель главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал новый постер к поединку. На этот раз звезд бокса представили в образе морских пиратов.

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Новый постер боя Усик – Фьюри

Тайсона Фьюри дизайнеры изобразили в стиле британского пирата по прозвищу "Черная борода". А вот Александру Усику пришлось примерить агрессивный образ корсара.

Тайсон Фьюри и Александр Усик поднимут волну на крупнейшем боксерском событии в истории. Присоединяйтесь к нам на Kingdom Arena, чтобы увидеть эпическое сражение, где мужество встретится с силой,

– подписал постер Турки Аль аш-Шейх.

Новый постер к бою Фьюри и Усика / twitter.com/Turki_alalshikh

Напомним, что ранее топ-боксеров хевивейта представили в образе ковбоев из вестерна. Поэтому можно сравнить, какая роль им больше подходит.

Фьюри и Усик в образе ковбоев / twitter.com/Turki_alalshikh