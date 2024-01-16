В супертяжелом весе абсолюта не было уже почти четверть века. Последним такое звание имел Леннокс Льюис, однако это было еще в эпоху трех поясов.

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Уникальный пояс для победителя

Четырьмя же титулами абсолютный чемпион в "королевской" весовой категории еще никогда не владел. В честь такого события для победителя боя был изготовлен специальный пояс.

15 января его презентовал организатор вечеров бокса из серии "Riadh Season" Турки Аль аш-Шейх. Пояс будет украшен золотом и серебром, а в центре изображена надпись "Undisputed Heawyweight Champion" (абсолютный чемпион супертяжелого веса – 24 Канал).



Специальный пояс абсолютному чемпиону / фото с соцсетей Майкла Бенсона

Интересно. Также во время презентации организатор дал понять, что хочет устроить бой между победителем поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну. Он может состояться уже в 2024 году.