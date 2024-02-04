У п'ятницю, 2 лютого, Тайсон Ф'юрі під час спарингу з хорватом Агроном Смакічі отримав травму ока. У лікарні "Циганському королю" наклали 11 швів.

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Ф'юрі зухвало ставиться до захисту

Чемпіон WBC запевнив, що з ним вперше таке трапляється напередодні важливого бою. Втім, Олександр Усик іншої думки стосовно розсічення Ф'юрі. Українець вважає, що британець не дуже відповідально поставився до свого захисту.

"Я не можу судити людину. В нього є розсічення, це буває в тренувальному таборі. Мені здається, може, просто дехто зухвало ставиться до захисту. Я маю на увазі шоломи, рукавички, процедури, які ми робимо перед спарингами – тобто накладання на брови чи на обличчя вазеліну для того, щоб пом’якшити шкіру.

Є певні речі, які роблять боксери перед кожним спарингом, щоб захистити своє обличчя. Ще раз повторюся: це шоломи захисні, це рукавички спаринг-партнерам. Вони трошки більші, ніж ми боксуємо. Ми боксуємо у 10-унцових рукавичках, а тренуюся я у 20-унцових. І спаринг-партнери також тренуються в таких самих рукавичках.

Мені здається, це моя думка, що хтось просто зухвало до цього ставиться. І це призводить до якихось невеличких проблем, і все", – зазначив Усик.

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