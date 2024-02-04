Над правым глазом “Цыганского короля” появилось серьезное рассечение, из-за которого бой против Александра Усика пришлось перенести. 17 февраля боксеры не выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Фьюри с травмой хотел драться 17 февраля

3 февраля промоутерская компания, которая представляет интересы Фьюри, сообщили новую дату поединка, который перенесли на 18 мая.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл один из секретов Тайсона, которые он услышал от британца после полученной травмы. Фьюри готов был выйти в ринг 17 февраля против Усика даже с рассечением над глазом. Однако аш-Шейх не позволил ему этого сделать.

Я хочу рассказать вам кое-что, что является тайной. Тайсон не хочет, чтобы я это рассказывал. Он хотел драться 17-го числа даже с рассечением, и я сказал: "Я не сошел с ума, чтобы выпустить тебя в ринг с этим рассечением". Это будет цирк, а не бой",

– ответил аш-Шейх.

Напомним, что Фьюри извинился перед Усиком из-за полученной травмы и отсрочки боя. Однако через несколько минут уже оставил неоднозначный пост в своих соцсетях, где заверил, что у Александра были проблемы, а он находится в отличной форме.

Это уже второй перенос боя за абсолют между Усиком и Фьюри. Первый состоялся еще в 2023-м году, когда Тайсон едва не проиграл бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну. Бой был для него очень сложным, поэтому в команде британца заверили, что встреча с Усиком не может состояться в 2023-м году.

Обратите внимание! Если Фьюри еще раз сорвет поединок, то будет вынужден вытащить из собственного кармана 10 миллионов евро штрафа.