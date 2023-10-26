Усик вылетел на встречу с Фьюри: в Саудовской Аравии объявят дату боя за абсолют
Источник:Инстаграмм Сергея Лапина
В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде состоится бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри и звезды ММА Фрэнсиса Нганну. По завершении этого интересного поединка официально объявят бой Усик – Фьюри.
Александр Усик ранее пообещал посетить бой в Саудовской Аравии между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Украинский боксер своими глазами планирует посмотреть на будущего соперника.
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Директор команды Усика Сергей Лапин поделился фото из аэропорта. Так что в скором времени претенденты на абсолют в хевивейте встретятся в Саудовской Аравии.
По пути в Эр-Рияд,
– подписал публикацию Лапин.
Александр Усик и Сергей Лапин вылетели в Саудовскую Аравию / instagram.com/serge_lapinРанее мы сообщали, что объявление боя Усик – Фьюри состоится сразу после завершения поединка "Цыганского короля" против Нганну. Если британец не испытывает серьезных травм, то бой состоится уже 23 декабря в этом году. В случае форс-мажора мегафайт перенесут на январь следующего года. Интересно, что Усик рассказывал, что для подготовки к бою ему нужно 4 месяца.