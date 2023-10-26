Усик вылетел на встречу с Фьюри: в Саудовской Аравии объявят дату боя за абсолют

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде состоится бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри и звезды ММА Фрэнсиса Нганну. По завершении этого интересного поединка официально объявят бой Усик – Фьюри.

Александр Усик ранее пообещал посетить бой в Саудовской Аравии между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Украинский боксер своими глазами планирует посмотреть на будущего соперника.

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Директор команды Усика Сергей Лапин поделился фото из аэропорта. Так что в скором времени претенденты на абсолют в хевивейте встретятся в Саудовской Аравии.

По пути в Эр-Рияд,

– подписал публикацию Лапин.

Александр Усик и Сергей Лапин вылетели в Саудовскую Аравию / instagram.com/serge_lapin