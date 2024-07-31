"Жадное пузо, продолжай тренироваться": Усик напомнил Фьюри меткое прозвище

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на обращение своего старого друга Тайсона Фьюри. Бой-реванш между соперниками состоится в декабре 2024 года.

Тайсон Фьюри уже начал подготовку к реваншу с Александром Усиком. "Цыганский король" даже записал обращение к украинскому чемпиону.

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Что ответил Усик "Цыганскому королю"

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе не стал медлить с ответом. Усик похвалил британца за трудолюбие и напомнил его красноречивое прозвище.

"Эй, мой друг, жадное пузо, продолжай тренироваться.

Я отдыхаю, брат. Знаю, ты тяжело работаешь – это хорошо, я ценю это. Спасибо, жадное пузо, ты мой друг. Ты действительно мой друг", – сказал Усик.

Видео ответа Усика

Напомним, что бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.

Еще до начала поединка украинский боксер планирует дебютировать за житомирское Полесье в официальном матче. Это может произойти во встрече Лиги конференций со словенской Олимпией.