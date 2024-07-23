Житомирское Полесье в своих социальных сетях опубликовало видео, в котором анонсировало совместное событие с Александром Усиком на 1 августа. В этот день "волки" сыграют ответный матч Лиги конференций против словенской Олимпии, пишет 24 Канал.

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Намекнули на дебют в еврокубках

В загадочном видео Александр получает форму Полесья с номером 17. Украинский чемпион надевает футболку и говорит на английском: "ready to fight" (готов к бою).

Загадочное видео с Усиком

Напомним, что Александр Усик подписал контракт с Полесьем еще в начале прошлого сезона. Однако из-за подготовки к бою с Тайсоном Фьюри не смог дебютировать за "волков".

В активе Усика лишь одно появление на поле в футболке Полесья, которое состоялось на турнире в Турции. Однако это была неофициальная игра.

Напомним, что первый матч в Лиге конференций Полесье сыграет против Олимпии 26 июля. Главный тренер "волков" Имад Ашур взял на поединок 28 футболистов. Второй матч запланирован на 1 августа.