Тайсон Ф'юрі вже розпочав підготовку до реваншу з Олександром Усиком. "Циганський король" навіть записав звернення до українського чемпіона.

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Що відповів Усик "Циганському королю"

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі не став зволікати з відповіддю. Усик похвалив британця за працелюбство та нагадав його красномовне прізвисько.

"Агов, мій друже, жадібне пузо, продовжуй тренуватися.

Я відпочиваю, брате. Знаю, ти важко працюєш – це добре, я ціную це. Дякую, жадібне пузо, ти мій друг. Ти дійсно мій друг", – сказав Усик.

Відео відповіді Усика

Нагадаємо, що бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.

Ще до початку поєдинку український боксер планує дебютувати за житомирське Полісся в офіційному матчі. Це може відбутися під зустрічі Ліги конференцій зі словенською Олімпією.