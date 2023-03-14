Переговоры между сторонами продолжаются. Ранее была информация, что боксеры выйдут друг против друга на ринг в конце апреля 2023 года. В настоящее время Усик и Фьюри могут лишь словесно подогревать интерес к возможному совместному бою.

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Усик: Эй, жадное пузо

Усик в манере "Цыганского короля" ответил на образы Тайсона. Александр в очередной раз обозвал британца "алчным пузом". Украинец снял на фоне биографии Фьюри "Под маской".

Эй, алчное пузо. Не бойся, я не оставлю тебя в одиночестве,

– сказал Усик.

Усик ответил Фьюри: смотрите видео

Недавно "Цыганский король" поставил ультиматум Усику. Британец заявил, что условием их боя будет распределение гонорара в соотношении 70 на 30 в его пользу. Александр согласился на словесные условия дерзкого британского боксера, но в свою очередь тоже поставил ультиматум Тайсону. Украинец заявил, что готов боксировать на таких условиях, но Фьюри должен перечислить 1 млн фунтов помощи Украине сразу после боя.

Напомним, что пояс WBC, которым владеет Фьюри, остается единственным, который нужен украинцу для получения звания абсолютного чемпиона мира. Ранее сообщалось, что вроде бы команда одиозного Тайсона уже даже уже забронировала лондонское "Уэмбли".

На фоне возможных слухов о сорванном бое появилось забавное видео с участием Жана Беленюка. Как будто олимпийский чемпион по греко-римской борьбе может заменить Фьюри, если тот откажется от поединка.