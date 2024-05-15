Экс-тренер Усика назвал самый важный период боя за абсолют и дал совет украинцу

За считанные дни мир узнает имя первого абсолютного чемпиона мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов. Он будет определяться в битве между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Боксерское сообщество уже не может дождаться этого события. Эксперты делают прогнозы на “бой века” и делятся мнениями о ходе предстоящего поединка.

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Когда решится судьба боя

В стороне не остался и Джеймс Али Башир. Бывший тренер Александра Усика рассказал, благодаря чему украинец может выиграть битву против Тайсона Фьюри и назвал самый важный, по его мнению, период в поединке.

На протяжении всего тренировочного лагеря я говорил Александру, что тот, кто обеспечит победу в первых четырех раундах, тот выиграет и весь бой. Ожидаю, что Усик будет в бою использовать левый оверхенд, ведь Тайсон был уязвим к таким ударам раньше. Если Усик выиграет первые 4-5 раундов – обеспечит себе победу в поединке,

– отметил Али Башир.

Американский тренер добавил, что Александр должен нанести джеб в грудь Тайсона и сразу после этого оверхенд левой рукой. Если же украинцу удастся открыть одно из рассечений "Цыганского короля", то это будет хорошо для него, ведь немного замедлит британца, а в идеале он должен открыть несколько рассечений.

Отметим, что бой Усик – Фьюри состоится в ночь с 18 на 19 мая и начнется ориентировочно не раньше 00:30. Официальным транслятором битвы будет медиаплатформа Megogo.

. Джеймс Али Башир тренировал Александра Усика с 2013 по 2017 год. В этот период американский тренер помог боксеру стать чемпионом мира в крузервейте.

Напомним, что уже в Саудовской Аравии между командами будущих соперников произошла стычка. В результате нее отец Тайсона Фьюри разбил себе голову до крови.