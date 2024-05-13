Уже вскоре, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Команды Усика и Фьюри устроили драку

За 6 дней до боя команды Тайсона Фьюри и Александра Усика устроили стычку. Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб в результате спора с представителем команды Усика. Причины конфликта пока неизвестны.

Кровавая драка команд Усика и Фьюри

Справка. Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сначала был запланирован на 17 февраля, но его перенесли из-за травмы "Цыганского короля", который рассек бровь во время спарринга.

Отметим, что и Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.