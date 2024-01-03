Эксчемпион мира неожиданно изменил мнение относительно боя Усик – Фьюри: кому он предпочитает

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнениями по поводу поединка Усик – Фьюри. Он назвал победителя сражения.

Тимоти Брэдли считает, что сильнее окажется Тайсон. Однако раньше он выделил именно украинца.

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Усик – Фьюри: Брэдли назвал победителя

"Фьюри должен одержать уверенную победу. Для него это не должно быть сложное сражение", – заявил он.

В частности он заявил, что Фьюри больше и выше, что поможет ему боксировать на дальней дистанции: "Он может давить, он может наносить удары вблизи".

"Усик, как мне кажется, слаб на ближней дистанции, его можно уверенно атаковать в корпус. Думаю, что Тайсон Фьюри может многое сделать против Усика, но посмотрим. Именно поэтому мы и смотрим бои", – добавил эксчемпион.

Что известно о долгожданном бое