Тимоти Брэдли считает, что сильнее окажется Тайсон. Однако раньше он выделил именно украинца.
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Усик – Фьюри: Брэдли назвал победителя
"Фьюри должен одержать уверенную победу. Для него это не должно быть сложное сражение", – заявил он.
В частности он заявил, что Фьюри больше и выше, что поможет ему боксировать на дальней дистанции: "Он может давить, он может наносить удары вблизи".
"Усик, как мне кажется, слаб на ближней дистанции, его можно уверенно атаковать в корпус. Думаю, что Тайсон Фьюри может многое сделать против Усика, но посмотрим. Именно поэтому мы и смотрим бои", – добавил эксчемпион.
Что известно о долгожданном бое
- Поединок Усик – Фюри 17 февраля в Риаде, Саудовской Аравии.
- На кону встречи четыре чемпионских титула: WBA, WBO и IBF, которые сейчас содержит Усик, а также пояс WBC, принадлежащий Фьюри.
- В контракте предусмотрен потенциальный реванш, но он будет зависеть от качества этого боя – реванш состоится только в случае увлекательного поединка.