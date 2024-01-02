Бывший чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки провалил тест на допинг. Поляк дисквалифицирован от соревнований на четыре года.

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Гловацки дисквалифицирован от бокса на 4 года за допинг

Кшиштоф Гловацки сдал положительный тест на запрещенное вещество болденон после его поражения от Ричарда Риакпорхе в прошлом году, поэтому его дисквалифицировали на четыре года,

– написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон.

Напомним, в 2016 году Гловацки был соперником Александра Усика. Украинец нанес поляку первое поражение в карьере и отобрал пояс WBO в первом тяжелом весе.

Всего на профессиональном боксерском ринге Кшиштоф Гловацки провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел четыре поражения. 20 поединков 37-летний поляк выиграл досрочно.

Важно. В прошлом году Гловацкий перешел из бокса в смешанные единоборства. Летом 2023-го он дебютировал в ММА, победив Патрика Токальчевского.