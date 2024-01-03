Тімоті Бредлі вважає, що сильнішим виявиться Тайсон. Однак раніше він виокремлював саме українця.

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Усик – Ф'юрі: Бредлі назвав переможця

"Ф'юрі має здобути впевнену перемогу. Для нього це не має бути складний бій", – заявив він.

Зокрема він заявив, що Ф'юрі є більшим та вищим, що допоможе йому боксувати на дальній дистанції: "Він може тиснути, він може завдавати удари зблизька".

"Усик, як мені здається, слабкий на ближній дистанції, його можна впевнено атакувати в корпус. Думаю, що Тайсон Ф'юрі може багато чого зробити проти Усика, але подивимося. Саме тому ми і дивимося бої", – додав ексчемпіон.

Що відомо про довгоочікуваний бій