Тімоті Бредлі вважає, що сильнішим виявиться Тайсон. Однак раніше він виокремлював саме українця.
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Усик – Ф'юрі: Бредлі назвав переможця
"Ф'юрі має здобути впевнену перемогу. Для нього це не має бути складний бій", – заявив він.
Зокрема він заявив, що Ф'юрі є більшим та вищим, що допоможе йому боксувати на дальній дистанції: "Він може тиснути, він може завдавати удари зблизька".
"Усик, як мені здається, слабкий на ближній дистанції, його можна впевнено атакувати в корпус. Думаю, що Тайсон Ф'юрі може багато чого зробити проти Усика, але подивимося. Саме тому ми і дивимося бої", – додав ексчемпіон.
Що відомо про довгоочікуваний бій
- Поєдинок Усик – Фюрі 17 лютого в Ріяді, Саудівській Аравії.
- На кону зустрічі чотири чемпіонські титули: WBA, WBO та IBF, які зараз утримує Усик, а також пояс WBC, що належить Ф'юрі.
- У контракті передбачений потенційний реванш, але він залежатиме від якості цього бою – реванш відбудеться лише у випадку захоплюючого поєдинку.