Проткну его лицо своим кулаком, – Фьюри прокомментировал возможную встречу с Усиком

Тайсон Фьюри рассказал, состоится ли уже поединок с Энтони Джошуа. Также он упомянул и об Александре Усике.

Мы предложили им бой 17 декабря в Саудовской Аравии.

Когда Усик сообщил, что не выйдет на ринг в этом году, Тайсон начал искать ему замену. Он обратился к Джошуа, тот даже согласился на встречу.

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Но состоится ли этот бой пока неизвестно, Фьюри не терпится выйти на ринг, поэтому он не собирается ждать и Энтони.

Около трех недель назад я был оптимистически настроен, но подписание контракта не должно занимать столько времени. Узнаем все до понедельника, если нет – я иду дальше. Я не буду ждать парня, проигравшего три из последних пяти боев. Ему повезло, что я даю ему шанс сразиться за титул, но я не собираюсь смотреть на то, как они диктуют мне свое дерьмо,

– сказал Фьюри.

"Цыганский король" также поделился мнениями о возможной встрече с украинским боксером. Снова не обошлось без оскорблений.

"Усик? Мы предложили им бой 17 декабря в Саудовской Аравии, но Усик ответил, что получил травму, поэтому не будет готов к следующему году. И теперь он говорит, что я его боюсь. Маленькое дерьмо из среднего веса, я проткну его лицо своим кулаком", – подчеркнул Тайсон.

Состоится ли бой Усик – Фьюри