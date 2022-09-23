В августе Александр Усик удачно защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинец во второй раз сумел одолеть Энтони Джошуа.

По теме Усик обвинил Фьюри в предательстве фанатов: горячее заявление боксера

Теперь цель Александра – стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно завоевать пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри.

Проблемой в переговорах становится дата боя. Усик не планирует выходить в ринг в этом году, в то время как "Цыганский король" настаивает на битве 3 декабря. При этом Тайсон продолжает ругаться украинца из-за соцсетей.

Интересно знать Космическая сумма: СМИ обнародовали состояние Усика

"Усик, ты маленькое дерьмо. Ты маленький мешок дерьма, болтающее дерьмо. Я боюсь? Да я вставлю тебе кулак в ухо, ты маленькая сосиска. Еще одно дерьмо – это большой бодибилдер Джошуа. У него есть контракт бог весть сколько времени, до сих пор не подписан. Ты, маленькая сосиска, ты не хочешь драться.

Твой менеджер – маленькая сосиска, я никогда не видел кого-то похожего на тебя. Вы два пакета дерьма, я буду драться 3 декабря, даже если эта сосиска не подпишет контракт. А я думаю, что он не подпишет, потому что нет яиц для этого, потому что он мешок с дерьмом. Вы оба – пара маленьких сосисок, Джошуа – дерьмо, Усик – дерьмо, вы два дерьма,

– подытожил свое мнение Фьюри.

Бой Усик – Фьюри на грани срыва

Напомним, что после победы над Джошуа Усик планировал сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Сначала "Цыганский король" объявил об уходе на пенсию, однако позже согласился на поединок.

Читайте также Семейная идиллия: Усик поделился романтическими фото с женой

Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году. При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.