На выходных, 20 августа, Александр Усик одержал большую победу в Саудовской Аравии. Боксер смог во второй раз одолеть Энтони Джошуа и остаться при себе пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После боя Александр заявил о готовности сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Однако британец не подтверждает и не отрицает готовность выйти на ринг против Усика.

Теперь же после нескольких острых слов по адресу друг друга Фьюри заявил о том, что может выйти на бой с украинцем. При этом "Цыганский король" обозвал Усика и стал предъявлять космические требования.

Я увидел, как Джошуа второй раз проиграл Усику, это оказалось ему не по силам. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и решение, которое я могу предложить. Если вы хотите вернуть эти титулы, пришлите "цыганскому варвару". Пришлите меня и я избавлю от украинского бомжа его поясов, как сделал это с другим украинским бомжом. Но это будет дорого. Если вы хотите лучшего, то должны заплатить. Доставайте свою чековую книгу и я оставлю украинского бомжа без поясов,

– высказался Тайсон Фьюри.

Видео обращения Фьюри:

"Цыганский король" уже побеждал украинца в 2015 году. Тогда британец по решению судей одолел Владимира Кличко и забрал у него пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Напомним! Тайсон Фьюри до сих пор остается непобедимым боксером. В его активе 33 боя, в которых он одержал 32 победы и одну ничью.

Дальнейшие планы Усика

После победы над AJ Усик планирует сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC.

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Он принадлежит как раз Тайсону Фьюри, который в апреле защитил его в бою с Диллианом Уайтом. Однако британец позже объявил о планах завершить карьеру, однако пояс пока не отдает.