Усик и Джошуа в своем втором бою снова провели все 12 раундов. Ни один из боксеров так и не сумел одержать досрочную победу. Следовательно, все решали судьи. Раздельным решением победил Усик.

Подробнее Усик победил Джошуа в бою-реванше

Сам бой показался довольно ровным. А победу Усик одержал благодаря лучшей работе в так называемые чемпионские раунды – с 10-го по 12-ю.

Таким образом, украинский боксер защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, а также выиграл вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

Теперь Усик требует бой против Тайсона Фьюри, или угрожает больше не боксировать. Ведь британец владеет чемпионским поясом по версии WBC, недостающего Усику до звания абсолютного чемпиона.

Видео лучших моментов боя Усик – Джошуа