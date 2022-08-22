На вихідних, 20 серпня, Олександр Усик здобув велику перемогу в Саудівській Аравії. Боксер зміг вдруге здолати Ентоні Джошуа та залишитися при собі пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після бою Олександр заявив про готовність битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Однак британець не підтверджує і не заперечує готовність вийти на ринг проти Усика.

Тепер же після кількох гострих слів на адресу один одного Ф'юрі заявив про те, що може вийти на бій з українцем. При цьому "Циганський король" обізвав Усика та почав висувати космічні вимоги.

Я побачив, як Джошуа вдруге програв Усику, це виявилось йому не до снаги. Англія втратила свої титули, але є ліки та рішення, яке я можу запропонувати. Якщо ви хочете повернути ці титули, пришліть "циганського варвара". Пришліть мене і я позбавлю українського бомжа його поясів, як зробив це з іншим українським бомжом. Але це буде недешево. Якщо ви хочете найкращого, то маєте заплатити. Діставайте свою чекову книгу і я залишу українського бомжа без поясів,

– висловився Тайсон Ф'юрі.

Відео звернення Ф'юрі:

"Циганський король" вже перемагав українця у 2015 році. Тоді британець за рішенням суддів здолав Володимира Кличка та забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Нагадаємо! Тайсон Ф'юрі досі залишається непереможним боксером. В його активі 33 бої, в яких він здобув 32 перемоги та одну нічию.

Подальші плани Усика

Після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

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Він наразі належить як раз Тайсону Ф'юрі, який у квітні захистив його в бою з Ділліаном Вайтом. Проте британець пізніше оголосив про плани завершити кар'єру, однак пояс поки не віддає.