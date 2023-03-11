Усик и Фьюри договорились: президент WBA подтвердил проведение мегафайта за абсолют

29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Обе стороны согласились на проведение поединка.

Дедлайн для согласования поединка, который назначила WBA, подействовал на боксеров. Сначала они обменялись взаимными уколами, поставив ультиматум друг другу. Но в итоге два супертяжа согласились на проведение мегафайта.

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"Бой века" состоится

WBA выступила с официальным заявлением по поводу поединка. Промоутерам боксеров осталось согласовать детали контракта.

Президент WBA Джилберто Мендоса получил информацию от команд Усика и Фьюри о том, что они достигли принципиального согласия по условиям проведения объединительного боя. Они запросили дополнительное время – поработают над контрактом, чтобы окончательно закрыть сделку,

– говорится в заявлении WBA.

Если бы Усик и Фьюри не успели до конца дня, в WBA немедленно назначили бой украинского боксера с его обязательным претендентом — британцем Даниэлом Дюбуа.

Напомним, как стремительно развивались события в пятницу, 10 марта. "Цыганский король" неожиданно прервал молчание и поставил ультиматум Усику – распределение гонорара в соотношении 70 на 30 в пользу британца.

Украинский чемпион моментально отреагировал, согласившись на условия скандалиста, но напомнил британцу об обещании помочь Украине.

WBA определила дедлайн для организации поединка за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который в итоге подействовал на обе стороны.