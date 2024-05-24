Украинский боксер триумфовал в сверхсложном бою. Он длился все 12 раундов, а победа была зафиксирована раздельным решением судей.

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Фокус на Украине

Важность этого события для Украины оценил президент УАФ Андрей Шевченко. Он отметил, что оно выходит далеко за пределы спорта.

"Победа Александра добавила очень много баллов для Украины. Это как такая платформа, на которой можно было продвигать нарративы об Украине, о том, какая у нас ситуация.

Александр очень много говорил об Украине, Владимир Кличко был, я тоже присутствовал, также представители United24. Его победа, его стойкость, его сила, его работоспособность, его талант – это просто невероятно. Поэтому поблагодарим за это. Слава Украине", – сказал Шевченко.

Важно. Александр Усик в Саудовской Аравии, в частности, поднимал тему пленных защитников Азовстали и призвал мир помочь Украине отбиться от террористических атак России на энергосистему нашей страны.

Напомним, что его поддерживали во время боя настоящие титаны Украины – энергетики, шахтеры, металлурги и ветераны обороны Мариуполя. Поэтому присутствующие могли услышать не только слова чемпиона, но и наглядно увидеть героев.