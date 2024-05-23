Все боксерское сообщество продолжает обсуждать эту историческую битву. Спортсмены и эксперты отдают должное украинскому чемпиону и уже ожидают реванша.

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Усик уже всем все доказал

Своим мнением относительно будущего Александра Усика поделился бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Он заявил, что после победы над Тайсоном Фьюри украинец уже всем доказал свое качество и назвал боксера, с которым есть смысл провести поединок, чтобы закрыть все вопросы окончательно, если у кого-то такие еще возникают.

Александр уже всех побил. Фьюри был последним. Возможно, Уайлдер. Но это уже просто добавить в коллекцию еще одно имя, которое очень большое в профессиональном боксе. Возможно, тогда Уайлдер. А так я даже не знаю. Мне кажется, что Саша уже все доказал, побил всех сильнейших супертяжеловесов – и больших, и маленьких. Что еще нужно?

– заявил Гвоздик.

Также боксер прокомментировал возможный реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, который, как отмечалось ранее, должен состояться в октябре. Александр Гвоздик предположил, что этот бой проведут несколько позже и назвал своего фаворита.

"Мне кажется, что в октябре это не состоится. Не хочу говорить на сто процентов, но мне кажется, что это произойдет весной следующего года. Если случится, потому что мы знаем, что у Фьюри планы меняются очень быстро и радикально.

Джошуа – это лучшая опция для Фьюри, потому что я не верю, что он может победить в реванше. Будет только хуже. Еще раз повторю: для Фьюри – Джошуа лучшая опция. Но мне кажется, что Саша не даст ему это сделать, он будет его троллить", – сказал Гвоздик.

К слову. Ранее промоутер Тайсона Фьюри прокомментировал предстоящий реванш. Он заявил, что британец жаждет мести и уверен. что сможет победить.

Отметим, что сам Александр Гвоздик выйдет на ринг уже 15 июня. Его соперником в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand Garden Arena" станет Давид Бенавидес. Соперники будут соревноваться за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Победитель битвы получит право на встречу с регулярным чемпионом WBC Артуром Бетербиевым – единственным боксером, который победил Александра Гвоздика на профессиональном уровне.