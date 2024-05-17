Этот бой вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Поэтому украинский чемпион также собирается использовать его, как площадку для обсуждения важных тем.

Читайте также Все испортят судьи: экс-чемпион признался, на что поставил бы последние деньги в бою Усик – Фьюри

Важный месседж

Накануне Александр Усик стал партнером ДТЭК в кампании под названием #БитваЗаСвітло. Он обратился к миру с просьбой помочь в защите и восстановлении энергосистемы Украины, которую Россия разрушает своими террористическими атаками.

Уже в Эр-Рияде украинский чемпион также косвенно поднял этот вопрос и обратил внимание на защитников Азовстали, которые находятся в плену и российская сторона отказывается их обменивать.

Усик рассказал, кто приехал на его бой против Тайсона Фьюри. Боксера окружали настоящие титаны Украины, которые были одеты в специальную одежду и демонстрировали правильные месседжи мировому обществу.

Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя, приехали поддержать меня и всю Украину. Это наша общая #БитваЗаСвітло,

– написал Усик.

Смотрите видео с болельщиками Усика

Интересно. Это обращение Александр Усик делал в День вышиванки. Поэтому он подчеркнул свою идентичность, надев наряд с вышивкой украинского бренда Damirli с крымскотатарским орнаментом.

Напомним, что поединок состоится в ночь с 18 на 19 мая и начнется ориентировочно не ранее 00:30. Официальным транслятором боя является медиаплатформа Megogo.