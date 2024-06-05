Хоч перемогу у 12-раундовому поєдинку здобув Олександр Усик, але Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) завітала у гості до обох боксерів. Стали відомі результати тестів.

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Чи були боксери "чистими"?

Обидва боксери були "чистими". Допінгові тести Усика та Ф'юрі показали негативні результати.

Нагадаємо, що Усик переміг "Циганського короля" за суддівськими записками. Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті із 1999-го року, коли цим званням володів легендарний Леннокс Льюїс.

Щоправда, у Тайсона буде шанс взяти реванш в українця. Їх другий поєдинок запланований на 21 грудня 2024-го року. Боксери двічі зустрінуться на ринзі протягом цього року. Офіційну дату було оголошено наприкінці травня.

Місце проведення не зміниться – столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

До слова. Усик продовжує тримати статус непереможного бійця. Загалом у статистиці Олександра є 22 перемоги у 22-х боях (14 – нокаутом).

Цікаво, що після першого бою Усик – Ф'юрі з'явилась інформація, що в українця можуть відібрати титул IBF. Все через те, що Олександр не провів двобій проти обов'язкового претендента на цей пояс із Хорватії Філіпа Хрговича. Щоправда, у перший день літа 2024-го року хорват програв Даніелю Дюбуа. Тому тепер доведеться чекати лише офіційного рішення Міжнародної боксерської федерації.