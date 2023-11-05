На заметку Усику: известный промоутер назвал слабые места Фьюри

Неубедительный бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну заставил экспертов пересмотреть перспективы "Цыганского короля" в супертяжелом дивизионе. Теперь к "голому королю" выстроилась очередь из претендентов на поединок.

"Жадное пузо" благодаря противоречивому решению судей победил дебютанта боксерских поединков Фрэнсиса Нганну. Камерунский боец ММА даже отправил в нокдаун высокомерного Фьюри.

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Хирн: Джошуа отправит Фьюри в глухой нокаут

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн надеется организовать бой своего клиента с "Цыганским королем". Британец уверен в победе своего клиента. Более того, по мнению Хирна, Эй Джей сделает это очень эффектно.

"Я от всей души говорю, а теперь еще и полностью уверен в том, что Энтони Джошуа побьет Тайсона Фьюри в любой день недели. Он отправит его в глухой нокаут.

Вы можете раскрутить эту тему и сказать, что Фьюри уже потерян и что он бомжара. Мы видели его бой с Нганну и знаем о его слабостях. Его голова и подбородок уже не те, что раньше. Давайте устроим бой Джошуа – Фьюри", – заметил Хирн.

В заключение промоутер Джошуа пообещал, что именно Эй Джей отправит Фьюри на пенсию.

Фьюри лучше выйти и победить Усика, потому что если он это сделает, то будет обязан сразиться с Эй Джеем. Ты не можешь завершить карьеру без боя с Энтони Джошуа. Но сначала тебе нужно сделать свою работу, потому что Эй Джей отправит тебя на пенсию. Я вам это обещаю,

– заявил Хирн.

Кстати, Хирн изменил свое мнение по поводу фаворита боя Усик – Фьюри. Теперь боксерский менеджер отдает предпочтение украинскому чемпиону.

Когда ждать бой Усик – Фьюри