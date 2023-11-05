"Жадібне пузо" завдяки суперечливому рішенню суддів переміг дебютанта боксерських поєдинків Френсіса Нганну. Камерунський боєць ММА навіть відправив в нокдаун зарозумілого Ф'юрі.
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Хірн: Джошуа відправить Ф'юрі в глухий нокаут
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн сподівається організувати бій свого клієнта з "Циганським королем". Британець впевнений у перемозі свого клієнта. Ба більше, на думку Хірна, Ей Джей зробить це дуже ефектно.
"Я від щирого серця кажу, а тепер ще й повністю впевнений у тому, що Ентоні Джошуа поб'є Тайсона Ф'юрі в будь-який день тижня. Він відправить його в глухий нокаут.
Ви можете розкрутити цю тему і сказати, що Ф'юрі вже втрачений і що він бомжара. Ми бачили його бій з Нганну і знаємо про його слабкості. Його голова та підборіддя вже не ті, що раніше. Давайте влаштуймо бій Джошуа – Ф'юрі", – зауважив Хірн.
Наостанок промоутер Джошуа пообіцяв, що саме Ей Джей відправить Ф'юрі на пенсію.
Ф'юрі краще вийти і перемогти Усика, тому що якщо він це зробить, то буде зобов'язаний побитися з Ей Джеєм. Ти не можеш завершити кар'єру без бою з Ентоні Джошуа. Але спочатку тобі потрібно зробити свою роботу, тому що Ей Джей відправить тебе на пенсію. Я вам це обіцяю,
– заявив Хірн.
До речі, Хірн змінив свою думку стосовно фаворита бою Усик – Ф'юрі. Тепер боксерський менеджер віддає перевагу українському чемпіону.
Коли очікувати бій Усик – Ф'юрі
- Нагадаємо, що офіційне оголошення бою Усик – Ф'юрі повинно було відбутися одразу після завершення виставкового поєдинку з Нганну.
- Проте несподіваний нокдаун, в якому опинився "Циганський король", та погана форма змінила всі плани. Якщо раніше представники Ф'юрі наполягали на даті 23 грудні, то тепер розглядають перенесення бою на пізніші терміни.
- Цілком ймовірно, що фанати боксу побачать битву за абсолют на початку березня 2024 року.