"Жадібне пузо" завдяки суперечливому рішенню суддів переміг дебютанта боксерських поєдинків Френсіса Нганну. Камерунський боєць ММА навіть відправив в нокдаун зарозумілого Ф'юрі.

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Хірн: Джошуа відправить Ф'юрі в глухий нокаут

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн сподівається організувати бій свого клієнта з "Циганським королем". Британець впевнений у перемозі свого клієнта. Ба більше, на думку Хірна, Ей Джей зробить це дуже ефектно.

"Я від щирого серця кажу, а тепер ще й повністю впевнений у тому, що Ентоні Джошуа поб'є Тайсона Ф'юрі в будь-який день тижня. Він відправить його в глухий нокаут.

Ви можете розкрутити цю тему і сказати, що Ф'юрі вже втрачений і що він бомжара. Ми бачили його бій з Нганну і знаємо про його слабкості. Його голова та підборіддя вже не ті, що раніше. Давайте влаштуймо бій Джошуа – Ф'юрі", – зауважив Хірн.

Наостанок промоутер Джошуа пообіцяв, що саме Ей Джей відправить Ф'юрі на пенсію.

Ф'юрі краще вийти і перемогти Усика, тому що якщо він це зробить, то буде зобов'язаний побитися з Ей Джеєм. Ти не можеш завершити кар'єру без бою з Ентоні Джошуа. Але спочатку тобі потрібно зробити свою роботу, тому що Ей Джей відправить тебе на пенсію. Я вам це обіцяю,

– заявив Хірн.

До речі, Хірн змінив свою думку стосовно фаворита бою Усик – Ф'юрі. Тепер боксерський менеджер віддає перевагу українському чемпіону.

Коли очікувати бій Усик – Ф'юрі