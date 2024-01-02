Промоутер Джошуа назвал победителя поединка Усик – Фьюри
Источник:Boxing News 24
Уже в следующем месяце состоится долгожданный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Многие эксперты и знатоки начинают обсуждать бой и выделять более сильного по их мнению.
Промоутер Энтони Джошуа тоже не удержался и тоже поделился мыслями по поводу боя. Эдди Хирн назвал победителя сражения.
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Кто победит в бою Усик – Фьюри по мнению промоутера Джошуа
В частности, специалист считает, что победу одержит британский боксер.
Думаю, Фьюри победит. Все опирается на то выступление против Нганна. Либо Тайсон тогда просто не отнесся серьезно, либо он на спаде – в таком случае будет тяжелый поединок с Усиком,
– отметил Хирн.
Он уверен, что Тайсон будет очень большим оппонентом в этом бою. Однако все зависит от его подготовки.
"Если он полностью сконцентрирован и тренируется должным образом – ожидаю, что он будет именно таким. Но нельзя списывать Усика".
Это чрезвычайное сражение в тяжелом весе. Еще один гигантский поединок в Саудовской Аравии, отличный для дивизиона и всего бокса, потому что мы увидим противостояние за право быть абсолютом», – добавил промоутер.Любопытно. Сам же Джошуа планирует встретиться с победителем поединка Усик – Фьюри. Об этом заявил его промоутер.
Усик – Фьюри: главное
- Долгожданный поединок состоится 17 февраля в Рияде, Саудовская Аравия.
- На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащих Усику, а также титул WBC Фьюри.
- Вероятно, что с первого раза не удастся поставить точку в чемпионстве. В контракте допускается реванш, но при одном условии – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок, только в таком случае будет смысл проводить реванш.