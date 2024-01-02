Как сообщил Эдди Хирн, их цель устроить Эй Джею бой с победителем боя Усик – Фьюри. Также промоутер заявил, что у них поединки с другими звездными боксерами.

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С кем может быть следующий бой Джошуа

"Сейчас у нас есть три обсуждаемых боя, поскольку все они большие. И это не касается поединка против Деонтея Уайлдера.

До марта наша цель, как мы и обсуждали, – провести бой с победителем боя Фьюри против Усика. Это все, что мы хотим сделать", – заявил промоутер.

Также он выделил другие возможные поединки.

"Очевидно, что есть бой против Хрговича за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Есть бой против Фрэнсиса Нганну, который был бы абсолютно колоссальным.

Есть также поединки против других сверхтяжеловесов. Возможно, также бой против Чжана Чжилея из Queensbury", – сказал Хирн.

Когда состоится бой Усик – Джошуа