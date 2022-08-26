Арум: У вас есть два выдающихся боксера

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возможную встречу Усика с Фьюри. Он считает, что это будет мегабий, где встретятся два непобедимых боксера.

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Не приходится сомневаться в том, что это бой, единственный, имеющий смысл в супертяжелом весе. У вас есть два выдающихся боксера, которые никогда не проигрывали. Им обоим в совокупности принадлежат все пояса. Что может быть лучше? Если мы организуем это сражение, то никто не скажет, что эти боксеры должны боксировать еще с кем-то. Все только скажут, что это лучшее сражение для них,

– сказал Арум.

Также известный промоутер рассказал, где можно организовать бой Усик – Фьюри.

"Думаю, что у Саудовской Аравии был хороший опыт от проведения последнего боя. Если говорить о Катаре, то в ноябре и декабре там стартует чемпионат мира по футболу. Эта страна тоже может быть заинтересована в проведении такого боя. Я также уверен, что Абу- Даби тоже даст о себе знать, мы все эти моменты учтем и рассмотрим.

Да, есть большой интерес со стороны людей в США, чтобы бой прошел именно там. Я думаю, что в Лас-Вегасе попытаются сделать все, чтобы провести мероприятие на стадионе Allegiant. Мы обязательно все решим. Все эти моменты будут рассмотрены со всеми сторонами", – рассказал промоутер.

Что известно о возможном бое