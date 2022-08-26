Арум: У вас є два видатних боксери

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував можливу зустріч Усика з Ф'юрі. Він вважає, що це буде мегабій, де зустрінуться два непереможні боксери.

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Не доводиться сумніватися в тому, що це бій, єдиний, який має сенс в суперважкій вазі. У вас є два видатних боксери, які ніколи не програвали. Їм обом в сукупності належать всі пояси. Що може бути краще? Якщо ми організуємо цей бій, то ніхто не скаже, що ці боксери повинні боксувати ще з кимось. Всі тільки скажуть, що це найкращий бій для них,

– сказав Арум.

Також відомий промоутер розповів, де можна організувати бій Усик – Ф'юрі.

"Думаю, що у Саудівській Аравії був хороший досвід від проведення останнього бою. Якщо говорити про Катар, то в листопаді і грудні там стартує чемпіонат світу з футболу. Ця країна теж може бути зацікавлена в проведенні такого бою. Я також впевнений, що Абу-Дабі теж дасть про себе знати. Ми всі моменти ці врахуємо і розглянемо.

Так, є великий інтерес з боку людей в США, щоб бій пройшов саме там. Я думаю, що в Лас-Вегасі спробують зробити все, щоб провести захід на стадіоні Allegiant. Ми обов'язково все вирішимо. Всі ці моменти будуть розглянуті з усіма сторонами", – розповів промоутер.

Що відомо про можливий бій