Сейчас они находятся в тренировочных лагерях и полностью сосредоточены и подготовке. Однако украинец удосужился, чтобы немного отвлечься.

Читайте также "Проник в голову Фьюри": Усик сделал громкое заявление за три недели до мегафайта

Усик поддерживает связь с Полесьем

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик посетил в Испании другой тренировочный лагерь – Полесья. Там он наблюдал за очередным спаррингом команды, с которой имеет действующий контракт, однако еще не дебютировал.

Появилась свободная минута. Ребят приехал поддержать, потому что я утром сделал все свои дела, свои тренировки и приехал немного поддержать, посмотреть. Для меня это такой глоток свежего воздуха, потому что я вообще в закрытом круге нахожусь, в тренировочном лагере четвертый месяц – так что это прям вау,

– заявил Усик.

Александр Усик встретился с одноклубниками / Фото ФК Полесье

Указывается, что украинский чемпион приехал на игру на исходе первого тайма, когда команда уступала польской Стали Мелец со счетом 0:1. Уже на глазах Александра Усика команда сравняла счет и матч закончился ничьей.

Мне кажется отличная игра, отличная практика. я думаю, что эти ребята – они все крутые, все молодцы, они знают, что им нужно. Идем к большим победам – к чемпионству в УПЛ, обязательно хочется выйти в еврокубки и сражаться за европейские титулы. Это реально и возможно. Кто говорит: да куда вам? Мне тоже так много лет говорили, но дорогу покоряет тот, кто идет. Это правда,

– сказал Александр.

Важно. Полесье занимает третье место в УПЛ. Клуб является абсолютным дебютантом элитного дивизиона и отстает от лидера в турнирной таблице на 2 зачетных пункта. Чемпионат возобновится в конце февраля.