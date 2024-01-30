Александр Усик для подготовки к бою с великаном Фьюри подобрал спарринг-партнеров, которые своими габаритами напоминают "Цыганского короля". Британец Даррен Шили полностью отвечает запросам украинского чемпиона.

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Два варианта победы Усика

Шили вместе с другими боксерами работал в лагере Усика и изучил сильные стороны украинца. Он спрогнозировал сценарий поединка между обоими чемпионами.

Я думаю, что у нас более высоких бойцов есть преимущество в плане количества ударов и темпа и это замечательно. Но нам также нужно немного больше времени, чтобы донести удар, потому что у нас большой размах рук. Следует следить за темпом и количеством ударов изменять ритм и этажи используя различные удары и углы. Впрочем, с Александром Усиком и любым другим низким бойцом это может быть сложно, если у него действительно хороший темп,

– сказал Шили.

Несмотря на преимущество Фьюри в антропометрии, Шили отдает предпочтение Усику. По мнению британца, именно украинский боксер станет абсолютным чемпионом мира.

"Возможно Фьюри хорошо покажет себя оставаясь на дистанции, но Усику понадобится несколько раундов чтобы просчитать его как мастер, которым он и есть, после чего Александр возобладает.

Я думаю, что он победит либо в поздних раундах, либо единогласным решением судей. Он лучший в боксе, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. А менее чем через месяц он станет абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе", – рассказал спарринг-партнер Усика.

Раньше Александр Усик сделал громкое заявление в преддверии мегафайта. Украинец назвал ключ к успеху в поединке за абсолютное чемпионство.

Важно! Бой за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В контракте на бой прописана возможность проведения реванша.