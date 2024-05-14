Уже через несколько дней, 18 мая, в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. Хедлайнером события станет поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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Тайсон верит в Тайсона

Боксеры будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас британец является обладателем пояса WBC, тогда как украинцу принадлежат титулы от WBA, WBO и IBF.

Встреча Фьюри и Усика вызывает немалый интерес в боксерском сообществе. Свой прогноз на поединок в Эр-Рияде дал легендарный Майк Тайсон, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1987-1990).

Я с нетерпением жду этого боя, он будет очень интересен. Я ставлю на Тайсона Фьюри. Думаю, что он победит Усика. Мне надо встретиться с Фьюри. По моему мнению, он лучший боксер в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают или выглядят плохо, но это не мешает им быть великими. Нам не следует сосредотачиваться на том, что Фьюри делал против Нганну. Надо понимать, что он, по-прежнему, чемпион. Тайсон дал Нганну возможность, для него это была просто плохая ночь. У всех нас бывают плохие ночи,

– заявил Майк Тайсон.

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Карьера Усика и Фьюри

Отметим, что оба боксера до сих пор являются непобедимыми на профессиональном уровне. Фьюри выиграл 34 из 35-ти поединков, среди которых была и победа над Владимиром Кличко. Единственная ничья в карьере британца случилась в бою против Деонтея Уайлдера в 2018-м.

Что же касается Усика, то украинец побеждал в каждом из своих 21-го боя на уровне профи. Последний раз Александр выходил на ринг в августе прошлого года, когда нокаутировал в девятом раунде Даниэля Дюбуа.

Бой за звание абсолютного чемпиона начнется в ночь на 19 мая. Прямая трансляция поединка Фьюри – Усик в Украине будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.