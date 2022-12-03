Александр Красюк со всей уверенностью заявил, что только обладатель титула WBC Тайсон Фьюри виноват в том, что не вышел на ринг с украинцем Александром Усиком.

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Промоутер Усика убежден, что британский боксер еще раньше избегал украинца. Он подчеркнул, что это факт, а не просто комментарий.

"В этом году у Фьюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона", – отмечает Александр Красюк.

По его словам, Диллиан Уайт и Энтони Джошуа, имевший право на реванш с Усиком, согласились отойти в сторону. А партнёры на Ближнем Востоке готовы были провести поединок.

Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом состоит проблема,

– заявил промоутер.

Бой Усик – Фьюри