Александр Красюк со всей уверенностью заявил, что только обладатель титула WBC Тайсон Фьюри виноват в том, что не вышел на ринг с украинцем Александром Усиком.
К слову "Усик может идти сосать": Тайсон Фьюри пригрозил украинскому чемпиону перед боем с Чисорой
Кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Промоутер Усика убежден, что британский боксер еще раньше избегал украинца. Он подчеркнул, что это факт, а не просто комментарий.
"В этом году у Фьюри был шанс подраться за звание абсолютного чемпиона", – отмечает Александр Красюк.
По его словам, Диллиан Уайт и Энтони Джошуа, имевший право на реванш с Усиком, согласились отойти в сторону. А партнёры на Ближнем Востоке готовы были провести поединок.
Оставалось дождаться одного – согласия Тайсона на этот поединок. И он его не дал. В этом состоит проблема,
– заявил промоутер.
Бой Усик – Фьюри
- Поединок между украинским и британским боксерами является едва ли не самым ожидаемым в мире бокса. Впрочем, пока команды до сих пор продолжают лишь договариваться о его проведении.
- Пока же у Тайсона Фьюри запланирован другой поединок – против его соотечественника Дерека Чисоры. И он должен состояться уже в эту ночь.