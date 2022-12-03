Олександр Красюк з усією впевненістю заявив, що лише володар титула WBC Тайсон Ф'юрі винен у тому, що не вийшов на ринг з українцем Олександром Усиком.
До слова "Усик може іти смоктати": Тайсон Ф'юрі пригрозив українському чемпіону перед боєм з Чісорою
Хто винен у зриві бою Усик – Ф'юрі
Промоутер Усика висловив переконання, що британський боксер ще раніше уникав українця. Він акцентував, що це факт, а не просто коментар.
"Цього року Ф'юрі мав шанс побитися за звання абсолютного чемпіона", – наголошує Олександр Красюк.
За його словами, Ділліан Уайт та Ентоні Джошуа, який мав право на реванш з Усиком, погодилися відійти в бік. А партнери на Близькому Сході готові були провести поєдинок.
Залишалося дочекатися одного – згоди Тайсона на цей поєдинок. І він його не дав. У цьому полягає проблема,
– заявив промоутер.
Бій Усик – Ф'юрі
- Поєдинок між українським і британським боксерами є чи не найбільш очікуваним у світі боксу. Втім, наразі команди досі продовжують лише домовлятися про його проведення.
- Наразі ж у Тайсона Ф'юрі запланований інший поєдинок – проти його співвітчизника Дерека Чісори. І він має відбутися вже цієї ночі.