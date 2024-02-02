"Стоит подумать о пенсии": Тайсон Фьюри наехал на Александра Усика после срыва боя за абсолют

Британский боксер Тайсон Фьюри не может угомониться из-за того, что он сорвал бой против Усика из-за своей же травмы. "Цыганский король" попытался "поиграть мышцами" в соцсетях.

17 февраля в Эр-Рияде должен был состояться крупнейший боксерский поединок за последние годы. В бою за звание аболютного чемпиона мира должны были сойтись Александр Усик и Тайсон Фьюри.

По теме Бой Усик – Фьюри перенесен: промоутеры "Цыганского короля" подтвердили неприятную травму

Тайсон не перестает хайповать

Впрочем, встречу пришлось отложить. Британский боксер получил рассечение во время спарринга на тренировке, которое не даст ему возможности выйти на ринг в этом месяце.

Фьюри даже попросил прощения у команды Усика, но позже выложил интересный пост в инстаграм в своем хайповом стиле. На фото Тайсон позирует перед зеркалом еще перед травмой, показывая свою вроде бы идеальную форму.

Что тут поделаешь, травмировался в спарринге. Но стоит сказать, что это у Усика были проблемы, а я нахожусь в фантастической форме. Я вернусь к бою, как только смогу. 2024 год – большой год для команды "Цыганского короля",

– написал Фьюри под постом



Фото под постом Тайсона Фьюри / instagram.com/tysonfury

Остроумная шутка от промоутера Усика

Стоит отметить, что в комментариях многие любители бокса смеются над Тайсоном. Они не верят в подлинность этой травмы и называют его лжецом, намекая на заранее принятое решение не выходить на ринг против украинца.

Читайте также В команде Фьюри показали ужасное рассечение, которое отсрочит встречу с Усиком: чувствительное фото

Особенно стоит выделить сообщение от промоутера Усика Александра Красюка. Он пожелал здоровья британцу, но при этом не упустил возможности его подколоть.

Желаю скорейшего выздоровления. Бог послал тебе знак. Стоит подумать о пенсии, брат,

– говорится в сообщении Красюка.

Стоит знать Промоутер Усика заговорил о бое с непобедимым хорватом на фоне отложенной встречи с Фьюри

Напомним, что Фьюри принадлежит чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе. Тайсон не проиграл еще ни одного из своих 35-ти поединков – 34 победы и одна ничья.

Что касается Усика, то ему принадлежат пояса WBA, WBO и IBF в самом престижном весе. У него стопроцентный показатель по поединкам – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 украинец завершил нокаутом.