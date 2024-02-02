17 лютого в Ер-Ріяді мав би відбутися найбільший боксерський поєдинок за останні роки. У бою за звання аболютного чемпіона світу мали зійтись Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили неприємну травму

Тайсон не перестає хайпувати

Втім зустріч довелось відкласти. Британський боксер отримав розсічення під час спарингу на тренуванні, яке не дасть йому можливості вийти на ринг цього місяця.

Ф'юрі навіть попросив вибачення у команди Усика, але пізніше виклав цікавий пост в інстаграм у своєму хайповому стилі. На фото Тайсон позує перед дзеркалом ще перед травмою, показуючи свою начебто ідеальну форму.

Що тут поробиш, травмувався у спарингу. Але варто сказати, що це в Усика були проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі. Я повернуся до бою, як тільки зможу. 2024 рік – великий рік для команди "Циганського короля",

– написав Ф'юрі під постом



Фото під постом Тайсона Ф'юрі / instagram.com/tysonfury

Дотепний жарт від промоутера Усика

Варто відзначити, що у коментарях багато любителів боксу глузують із Тайсона. Вони не вірять у справжність цієї травми та називають його брехуном, натякаючи на заздалегідь прийняте рішення не виходити на ринг проти українця.

Читайте також У команді Ф'юрі показали жахливе розсічення, яке відтермінує зустріч із Усиком: чутливе фото

Особливо варто виділити допис від промоутера Усика Олександра Красюка. Він побажав здоров'я британцю, але при цьому не впустив можливості його підколоти.

Бажаю якнайшвидшого одужання. Бог послав тобі знак. Варто подумати про пенсію, брате,

– йдеться у повідомленні Красюка.

Варто знати Промоутер Усика заговорив про бій із непереможним хорватом на тлі відкладеної зустрічі з Ф'юрі

Нагадаємо, що Ф'юрі належить чемпіонський пояс за версією WBC у надважкій вазі. Тайсон не програв ще жодного зі своїх 35-ти поєдинків – 34 перемоги та одна нічия.

Що стосується Усика, то йому належать пояси WBA, WBO та IBF у найпрестижнішій вазі. У нього стовідсотковий показник по поєдинках – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 українець завершив нокаутом.